У випуску новин за 1 липня станом на 16:00 – на коронавірус захворів 57-річний Валерій Руцький, головний медик Волині. Відомо, що його стан стабільний, він перебуває на лікуванні вдома. Правоохоронці затримали міністра економіки Словенії. З'ясувалося, що він під час епідемії COVID-19 лобіював закупівлю апаратів штучної вентиляції легень через фірми, наближені до нього.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Путін проголосував за обнулення своїх президентських строків і порушив карантин у Москві. Він прийшов на виборчу дільницю, але не вдягнув маску, як передбачають карантинні правила.

Перші українські туристи вже приземлилися в Туреччині. До Анталії прилетіли 2 рейси з Запоріжжя та Харкова. Усі заходи безпеки в аеропорту дотримані, жодної людини з ознаками захворювання не було.

В столиці Чехії влаштували свято з нагоди завершення карантину. На Карловому мосту у Празі встановили 500-метровий стіл. Принесли смаколики та напої. Допомагали створювати атмосферу місцеві музики.

Україна впритул наблизилась до критичного показника, після якого потрібно посилювати карантин. Нині в країні 58 інфікованих на 100 тисяч населення. Критичний ліміт – 60 хворих.