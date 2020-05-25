Выпуск новостей за 16:00: Декларация Медведчука. Освобождение украинских моряков

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 16:00 – кум Путина и народный депутат Украины Виктор Медчедчук обнародовал электронную декларацию, в которой указал 323 миллионов гривен годового дохода, 6 земельных участков и 2 дома. Освобожденные из пиратского плена 7 моряков вернулись в Украину.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи.

С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.

С сегодня в Украине разрешили работу детских садов. Но при условии соблюдения правил карантина, которые ранее утвердили в министерстве здравоохранения.

Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина. Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции.