Выпуск новостей за 16:00: Декларация Медведчука. Освобождение украинских моряков
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 16:00 – кум Путина и народный депутат Украины Виктор Медчедчук обнародовал электронную декларацию, в которой указал 323 миллионов гривен годового дохода, 6 земельных участков и 2 дома. Освобожденные из пиратского плена 7 моряков вернулись в Украину.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи.
С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.
С сегодня в Украине разрешили работу детских садов. Но при условии соблюдения правил карантина, которые ранее утвердили в министерстве здравоохранения.
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина. Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции.
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