Випуск новин за 16:00: Декларація Медведчука. Звільнення українських моряків

У випуску новин за 25 травня станом на 16:00 – кум Путіна та народний депутат України Віктор Медчедчук оприлюднив електронну декларацію, в якій вказав 323 мільйонів гривень річного доходу, 6 земельних ділянок і 2 будинки. Звільнені з піратського полону 7 моряків повернулись в Україну.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.

З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Від сьогодні в Україні дозволили роботу дитячих садків. Але за умови дотримання правил карантину, які раніше затвердили у міністерстві охорони здоров'я.

Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину. Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції.