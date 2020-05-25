Випуск новин за 16:00: Декларація Медведчука. Звільнення українських моряків
У випуску новин за 25 травня станом на 16:00 – кум Путіна та народний депутат України Віктор Медчедчук оприлюднив електронну декларацію, в якій вказав 323 мільйонів гривень річного доходу, 6 земельних ділянок і 2 будинки. Звільнені з піратського полону 7 моряків повернулись в Україну.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.
З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.
Від сьогодні в Україні дозволили роботу дитячих садків. Але за умови дотримання правил карантину, які раніше затвердили у міністерстві охорони здоров'я.
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину. Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції.
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