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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 16:00: Гибель военных на Донбассе. Обжалование "антиколомойского" закона

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – двое украинский военных погибли во время плановых учений на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС. Законность только что проголосованного "антиколомойского" законопроекта уже оспаривают в суде. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева подал народный депутат Антон Поляков, который подал более 6 тысяч правок.

Также в выпуске новостей на канале 24:

COVID-19 заболел пресс-секретарь Путина-Дмитрий Песков.

Двое выписанных пациентов с коронавирусом умерли в Кривом Роге. Они были среди тех, кого главный врач четвертой больницы выписал на амбулаторное лечение.

Белорусам упростили получение визы в страны Евросоюза. Европарламент рекомендовал ЕС одобрить 2 соглашения с Беларусью – первое позволяет кратковременные поездки до 90 дней в течение 180-дневного срока, а цена на Шенген упадет до 35 евро.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Законодательство Война на Донбассе Выпуск новостей
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