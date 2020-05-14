Выпуск новостей за 16:00: Гибель военных на Донбассе. Обжалование "антиколомойского" закона
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – двое украинский военных погибли во время плановых учений на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС. Законность только что проголосованного "антиколомойского" законопроекта уже оспаривают в суде. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева подал народный депутат Антон Поляков, который подал более 6 тысяч правок.
Также в выпуске новостей на канале 24:
COVID-19 заболел пресс-секретарь Путина-Дмитрий Песков.
Двое выписанных пациентов с коронавирусом умерли в Кривом Роге. Они были среди тех, кого главный врач четвертой больницы выписал на амбулаторное лечение.
Белорусам упростили получение визы в страны Евросоюза. Европарламент рекомендовал ЕС одобрить 2 соглашения с Беларусью – первое позволяет кратковременные поездки до 90 дней в течение 180-дневного срока, а цена на Шенген упадет до 35 евро.
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