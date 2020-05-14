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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Загибель військових на Донбасі. Оскарження "антиколомойського" закону

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 14 травня станом на 16:00 – двоє український військових загинули під час планових навчань на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС. Законність щойно проголосованого "антиколомойського" законопроєкту вже оскаржують у суді. Відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва подав народний депутат Антон Поляков, який подав понад 6 тисяч правок.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На COVID-19 захворів прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков.

Двоє виписаних пацієнтів із коронавірусом померли у Кривому Розі. Вони були серед тих, кого головний лікар четвертої лікарні виписав на амбулаторне лікування.

Білорусам спростили отримання візи до країн Євросоюзу. Європарламент рекомендував ЄС схвалити 2 угоди з Білоруссю – перша дозволяє короткочасні поїздки, до 90 днів протягом 180-денного терміну, а ціна на шенген впаде до 35 євро. 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Законодавство
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