Випуск новин за 16:00: Загибель військових на Донбасі. Оскарження "антиколомойського" закону
У випуску новин за 14 травня станом на 16:00 – двоє український військових загинули під час планових навчань на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС. Законність щойно проголосованого "антиколомойського" законопроєкту вже оскаржують у суді. Відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва подав народний депутат Антон Поляков, який подав понад 6 тисяч правок.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На COVID-19 захворів прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков.
Двоє виписаних пацієнтів із коронавірусом померли у Кривому Розі. Вони були серед тих, кого головний лікар четвертої лікарні виписав на амбулаторне лікування.
Білорусам спростили отримання візи до країн Євросоюзу. Європарламент рекомендував ЄС схвалити 2 угоди з Білоруссю – перша дозволяє короткочасні поїздки, до 90 днів протягом 180-денного терміну, а ціна на шенген впаде до 35 євро.
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