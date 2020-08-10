В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 16:00 – скандально известный глава Окружного админсуда Павел Вовк в очередной раз проигнорировал допрос в НАБУ. Бюро пригрозило объявить Вовка и нескольких его коллег в розыск. Накануне российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Провоцировали из стрелкового оружия на окраинах Новозвановки и Марьинки.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси. Соответствующее письмо он написал президентам Европейского совета и Еврокомиссии.

Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси. Президент Украины призвал к максимальной толерантности и отказу от уличного насилия.

За прошедшие сутки в украинских лабораториях выявили 1 008 новых случаев COVID-19. Больше всего новых больных снова на Львовщине.

В Украине набирает популярность среди туристов остров Белогрудов. Уникальное место отдыха расположено на Херсонщине.