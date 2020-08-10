У випуску новин за 10 серпня станом на 16:00 – скандально відомий голова Окружного адмінсуду Павло Вовк вкотре проігнорував допит в НАБУ. Бюро пригрозило оголосити Вовка та декількох його колег в розшук. Напередодні російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Провокували зі стрілецької зброї на околицях Новозванівки та Мар’їнки.

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