В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 16:00 – сразу за 3 чиновников проголосовали народные депутаты. Вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Олег Уруский. Проголосовали депутаты и за Ольгу Пищанскую – она возглавила Антимонопольный комитет. Новым главой Нацбанка стал Кирилл Шевченко. Тысячи украинцев вышли на протест против законопроекта Бужанского.

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