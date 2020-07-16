У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – одразу за 3 високопосадовців проголосували народні депутати. Віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості став Олег Уруський. Проголосували депутати також за Ольгу Піщанську – вона очолила Антимонопольний комітет. Новим головою Нацбанку став Кирило Шевченко. Тисяча українців вийшли на протест проти законопроєкту Бужанського.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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