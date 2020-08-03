В выпуске новостей от 3 августа по состоянию на 16:00 – в Украине будут действовать новые правила карантина. В Министерстве здравоохранения города поделили на четыре условные зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В Луцке отказались внедрять жесткий карантин. Городская власть считает, что город попал в красную зону без особых причин.

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко отправились в отпуск в оккупированный Крым. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь политика.

Украина требует от Ирана привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского "Боинга". Совместно с зарубежными коллегами украинская сторона призвала провести прозрачное и независимое расследование.

Компания Илона Маска смогла организовать и успешно провести первое частное путешествие на околоземную орбиту. Команда Crew Dragon успешно вернулась домой из космоса.

Местные депутаты Тернополя отменили карантинные ограничения, которые с 3 августа там хотело ввести правительство. Кабинет министров накануне внес город в красную зону карантина.