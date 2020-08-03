У випуску новин за 3 серпня станом на 16:00 – в Україні діятимуть нові правила карантину. У Міністерстві охорони здоров'я міста поділили на умовні чотири зони - зелену, жовту, помаранчеву та червону. У Луцьку відмовилися впроваджувати жорсткий карантин. Міська влада вважає, що місто потрапило до червоної зони без особливих причин.

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