В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 16:00 – Новым заместителем главы Офиса Президента Андрея Ермака стал один из руководителей МВД правительства Николая Азарова – Олег Татаров. Офис генпрокурора пытался сорвать операцию НАБУ в отношении Окружного админсуда Киева.

Также в выпуске новостей на канале 24: Шевченковский райсуд в эти минуты рассматривает вопрос о продлении меры пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. В Херсоне на карантин закрыли городскую клиническую больницу имени Лучанского. Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 5 тысяч, погибших уже – 157.