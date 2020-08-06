У випуску новин за 6 серпня станом на 16:00 – Новим заступником глави Офісу Президента Андрія Єрмака став один з керівників МВС уряду Миколи Азарова – Олег Татаров. Офіс генпрокурора намагався зірвати операцію НАБУ щодо Окружного адмінсуду Києва.

Також у випуску новин на 24 каналі: Шевченківський райсуд у ці хвилини розглядає питання про продовження запобіжного заходу громадському активісту Сергію Стерненку. У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського. Кількість постраждалих вибуху у Бейруті зросла до 5 тисяч, загиблих вже – 157.