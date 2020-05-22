Выпуск новостей за 16:00: Обращение Кличко к правительству. Ужасное ДТП на трассе Киев-Одесса

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 16:00 – несмотря на запрет Минздрава, мэр Киева Виталий Кличко просит разрешить запустить общественный транспорт. Иначе в столице будет транспортный коллапс. Утром 22 мая на 152-м километре трассы Киев – Одесса произошло лобовое столкновение внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобиля ВАЗ-21011. В результате аварии погибли 4 человека.

Также в выпуске новостей на 24 канале: С 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. С 1 июня украинцам позволят посещать бассейны, расположенные в СПА-центрах и фитнес-клубах. В Пакистане разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, все 99 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Украина передает в Международный морской трибунал улики против России.