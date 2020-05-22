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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Звернення Кличка до уряду. Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса

Випуск новин -

У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – попри заборону Міністерства Охорони здоров'я, мер Києва Віталій Кличко просить дозволити запустити громадський транспорт. Інакше у столиці буде транспортний колапс. Вранці 22 травня на 152-му кілометрі траси Київ – Одеса сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автомобіля ВАЗ-21011. В результаті аварії загинули 4 людини.

Також у випуску новин на 24 каналі:

З 22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину.

З 1 червня українцям дозволять відвідувати басейни, розташовані в СПА-центрах та фітнес-клубах.

У Пакистані розбився пасажирський літак. За попередніми даними, всі 99 пасажирів та 8 членів екіпажу загинули.

Україна передає до Міжнародного морського трибуналу докази проти Росії.

Теги: Випуск новин
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