Випуск новин за 16:00: Звернення Кличка до уряду. Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса
У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – попри заборону Міністерства Охорони здоров'я, мер Києва Віталій Кличко просить дозволити запустити громадський транспорт. Інакше у столиці буде транспортний колапс. Вранці 22 травня на 152-му кілометрі траси Київ – Одеса сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автомобіля ВАЗ-21011. В результаті аварії загинули 4 людини.
Також у випуску новин на 24 каналі:
З 22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину.
З 1 червня українцям дозволять відвідувати басейни, розташовані в СПА-центрах та фітнес-клубах.
У Пакистані розбився пасажирський літак. За попередніми даними, всі 99 пасажирів та 8 членів екіпажу загинули.
Україна передає до Міжнародного морського трибуналу докази проти Росії.
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