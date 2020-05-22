Випуск новин за 16:00: Звернення Кличка до уряду. Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса

У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – попри заборону Міністерства Охорони здоров'я, мер Києва Віталій Кличко просить дозволити запустити громадський транспорт. Інакше у столиці буде транспортний колапс. Вранці 22 травня на 152-му кілометрі траси Київ – Одеса сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автомобіля ВАЗ-21011. В результаті аварії загинули 4 людини.

Також у випуску новин на 24 каналі: З 22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину. З 1 червня українцям дозволять відвідувати басейни, розташовані в СПА-центрах та фітнес-клубах. У Пакистані розбився пасажирський літак. За попередніми даними, всі 99 пасажирів та 8 членів екіпажу загинули. Україна передає до Міжнародного морського трибуналу докази проти Росії.