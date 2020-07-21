В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 16:00 – Польская прокуратура предъявила обвинение экс-главе Укравтодора. Славомиру Новаку вменяют организацию преступной группировки с целью получения выгоды от коррупции. Во Франции успешно изъяли данные из черных ящиков сбитого в Иране Боинга МАУ.

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