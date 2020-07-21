Випуск новин за 16:00: Обвинувачення для Новака. Дані з чорних скриньок літака МАУ
У випуску новин за 21 липня станом на 16:00 – Польська прокуратура висунула обвинувачення ексочільнику Укравтодору. Славомиру Новаку закидають організацію злочинного угрупування з метою отримання вигоди від корупції. У Франції успішно вилучили дані з чорних скриньок збитого в Ірані Боїнга МАУ.
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