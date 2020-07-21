У випуску новин за 21 липня станом на 16:00 – Польська прокуратура висунула обвинувачення ексочільнику Укравтодору. Славомиру Новаку закидають організацію злочинного угрупування з метою отримання вигоди від корупції. У Франції успішно вилучили дані з чорних скриньок збитого в Ірані Боїнга МАУ.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Луцьку чоловік захопив автобус з заручниками та повідомив про замінування транспорту. Донецький художник Сергій Захаров влаштував під стінами Верховної Ради артперформанс. Митець звів будинок з карт, на яких зображені, зокрема, Путін, Захарченко, та терорист Моторола. Конгрес США схвалив нові чергові обмеження проти "Північного потоку-2."