В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 16:00 – в оккупированном Крыму ФСБ задержала 7 крымских татар. Их вывезли в управление службы безопасности России в Симферополь. В эпицентре на Луганщине примерно 100 гектаров леса Новоайдарского района. Огонь там вспыхнул еще накануне. Спасателям удалось укротить пламя, но появляются новые очаги возгорания.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Европейский союз предоставил Украине 11,5 миллионов евро для поддержки реформы государственного управления.

В Китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро. В результате инцидента погиб 21 человек и еще 15 получили травмы.

В польском Погожице подожгли хостел с украинскими заробитчанами. Произошло это еще в полдень 4 июля. Пожарные смогли потушить огонь только утром на следующий день.