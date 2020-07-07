У випуску новин за 7 липня станом на 16:00 – в окупованому Криму ФСБ затримала 7 кримських татар. Їх вивезли в управління служби безпеки Росії у Сімферополь. В епіцентрі на Луганщині приблизно 100 гектарів лісу Новоайдарського району. Вогонь там спалахнув ще напередодні. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я, але з'являються нові осередки займання.

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