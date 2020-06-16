В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 16:00 – в Офисе генерального прокурора заочно сообщили о подозрении главарю боевиков Игорю Гиркину. Его подозревают в пытках украинцев. 18 июня парламент планирует назначить сразу двух министров. Главой министерства защиты окружающей среды может стать Роман Абрамовский. А министерство образования и науки может возглавить Сергей Шкарлет.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В МОН сообщили, что ВНО могут все же перенести. Вероятно, оно состоится в конце лета – в августе. Однако при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Окончательное решение обещают принять до конца недели.

Рада поддержала законопроект, который должен спасти украинскую культуры от последствий пандемии COVID-19. Документом гарантируется государственная поддержка в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Пхеньян взорвал офис связи с Южной Кореей в приграничном городе Кесон. Это произошло всего через несколько часов после того, как КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованную зону на границе между странами.

Ночью на пункте пропуска Шегини – Медика, что на границе с Польшей, восстановили движение автотранспорта. Украинская сторона готова была возобновить автомобильное сообщение еще 20 мая, но ждали согласования Польши.