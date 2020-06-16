У випуску новин за 16 червня станом на 16:00 – в Офісі генерального прокурора заочно повідомили про підозру ватажку бойовиків Ігорю Гіркіну. Його підозрюють у катуванні українців. 18 червня парламент планує призначити одразу двох міністрів. Очільником міністерства захисту довкілля може стати Роман Абрамовський. А міністерство освіти й науки може очолити Сергій Шкарлет.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У МОН повідомили, що ЗНО можуть таки перенести. Ймовірно, воно відбудеться в кінці літа – у серпні. Проте за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Остаточне рішення обіцяють ухвалити до кінця тижня.

Рада підтримала законопроєкт, який має врятувати українську культури від наслідків пандемії COVID-19. Документом гарантується державну підтримку сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Пхеньян підірвав офіс зв'язку з Південною Кореєю у прикордонному місті Кєсон. Це сталося лише через кілька годин після того, як КНДР пригрозила ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні між країнами.

Вночі на пункті пропуску Шегині – Медика, що на кордоні із Польщею, відновили рух автотранспорту. Українська сторона готова була відновити автомобільне сполучення ще 20 травня, але чекали на погодження Польщі.