Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Стерненко. Военная помощь от США

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – нападавшим на активиста Сергея Стерненко объявили о подозрении. Об этом сообщили в издании "Украинская правда". США передали Украине военную помощь на общую сумму в 25 миллионов долларов. Все оборудование направят в зону ООС.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом на совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В оккупированном Луганске выпустили учебник по истории. Под названием "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней". Правда, о каких "древних временах" идет речь – непонятно, ведь террористическая псевдореспублика возникла в 2014 году при поддержке Российской Федерации.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует Европе вторую волну коронавируса. По данным специалистов, произойти это может уже осенью.

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости США Сергей Стерненко Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Кит Дейтон может стать послом США в Украине: работа в России и другие факты о нем
сегодня , 15:31 Кит Дейтон может стать послом США в Украине: работа в России и другие факты о нем
Вероніка Климська
Депортация без наказания: как Россия кормит мир мифами
сегодня , 15:00 Депортация без наказания: как Россия кормит мир мифами
Павло Казарін
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
сегодня , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать