Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Стерненко. Военная помощь от США

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – нападавшим на активиста Сергея Стерненко объявили о подозрении. Об этом сообщили в издании "Украинская правда". США передали Украине военную помощь на общую сумму в 25 миллионов долларов. Все оборудование направят в зону ООС.

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В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом на совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В оккупированном Луганске выпустили учебник по истории. Под названием "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней". Правда, о каких "древних временах" идет речь – непонятно, ведь террористическая псевдореспублика возникла в 2014 году при поддержке Российской Федерации.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует Европе вторую волну коронавируса. По данным специалистов, произойти это может уже осенью.