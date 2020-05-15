Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Стерненко. Военная помощь от США
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – нападавшим на активиста Сергея Стерненко объявили о подозрении. Об этом сообщили в издании "Украинская правда". США передали Украине военную помощь на общую сумму в 25 миллионов долларов. Все оборудование направят в зону ООС.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом на совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В оккупированном Луганске выпустили учебник по истории. Под названием "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней". Правда, о каких "древних временах" идет речь – непонятно, ведь террористическая псевдореспублика возникла в 2014 году при поддержке Российской Федерации.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует Европе вторую волну коронавируса. По данным специалистов, произойти это может уже осенью.
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