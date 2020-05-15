Випуск новин за 16:00: Підозра нападникам Стерненка. Військова допомога від США

У випуску новин за 15 травня станом на 16:00 – нападникам на активіста Сергія Стерненка оголосили про підозру. Про це повідомили у виданні "Українська правда". США передали Україні військову допомогу на загальну суму у 25 мільйонів доларів. Все обладнання направлять в зону ООС.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні запускають масове тестування на антитіла до коронавірусу. Про це на нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В окупованому Луганську випустили підручник з історії. Під назвою "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів". Щоправда, про які "найдавніші часи" йдеться – не зрозуміло, адже терористична псевдореспубліка виникла у 2014 році за підтримки Російської Федерації.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує Європі другу хвилю коронавірусу. За даними фахівців, це може статися вже восени.