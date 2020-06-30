В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 16:00 – Порошенко не явился на допрос в ГБР, его вызвали по делу о назначении заместителем главы внешней разведки Сергея Семочко. в центре Киева митинговали члены профсоюзов, 400 человек настаивают на увольнении с должности Галины Третьяковой. Мол, глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов позволила себе лишнего.

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По мнению протестующих, выражения "малообеспеченные семьи рожают детей низкого качества" недопустимы.

Примерно 200 активистов пришли под Кабмин и под ОП с протестом против назначения Сергея Шкарлета на должность временно исполняющего обязанности министра образования и науки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что за снятие Галины Третьяковой с должности председателя должна проголосовать Верховная Рада. А прежде чем вынести этот вопрос на голосование, Третьякову должна отозвать или фракция "Слуга народа", или же депутат может уйти по собственному желанию. Этого требует регламент Рады. Пока таких предложений ни от фракции, ни от Третьяковой Разумков не получил.

Родители погибших при пожаре в детском лагере "Виктория" требуют 1,8 миллиона гривен моральной компенсации от полиции и прокуратуры, ведь убеждены, что те затягивают судебный процесс.

В Евросоюзе договорились об открытии границ. С 1 июля будут отменены ограничения на въезд в ЕС для 15 стран.