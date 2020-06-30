У випуску новин за 30 червня станом на 16:00 – Порошенко не з'явився на допит у ДБР, його викликали у справі про призначення заступником голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка. в центрі Києва мітингували члени профспілок, 400 людей наполягають на звільнені з посади Галини Третьякової. Мовляв, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів дозволила собі зайвого.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На думку протестувальників, вислови "малозабезпечені родини народжують дітей низької якості" є неприпустимими.

Приблизно 200 активістів прийшли під Кабмін та під ОП з протестом проти призначення Сергія Шкарлета на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти і науки.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що за зняття Галини Третьякової з посади голови має проголосувати Верховна Рада. А перш ніж винести це питання на голосування, Третьякову має відкликати або фракція "Слуга народу", або ж депутатка може піти за власним бажанням. Цього вимагає регламент Ради. Поки що таких пропозицій ні від фракції, ні від Третьякової Разумков не отримав.

Батьки загиблих у пожежі в дитячому таборі "Вікторія" вимагають 18 мільйонів гривень моральної компенсації від поліції та прокуратури, адже переконані, що ті затягують судовий процес.

У Євросоюзі домовилися про відкриття кордонів. З 1 липня будуть скасовані обмеження на в'їзд до ЄС для 15 країн.