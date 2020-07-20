В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 16:00 – российские наемники обстреляли позиции наших военных из гранатометов и пулеметов возле Шумов. Один военный погиб от пулевого ранения. Сегодня – четвертая годовщина гибели журналиста Павла Шеремета. В 2016 году его автомобиль взорвали среди белого дня в центре Киева.

Также в выпуске новостей на 24 канале: За сутки в Украине обнаружили 651 нового больного коронавирусом. 560 пациентов выздоровели, и 13 умерли от осложнений. В Киеве вводят новое послабление – восстанавливается работа детских санаториев. В частности, заработают 6 оздоровительных учреждения. В Вашингтоне произошла стрельба. Погиб 1 человек, еще 8 – ранены. В Париже начали работу с черными ящиками с самолета МАУ. В субботу Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации получило бортовые самописцы.