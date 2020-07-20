У випуску новин за 20 липня станом на 16:00 – російські найманці обстріляли позиції наших військових з гранатометів та кулеметів біля Шумів. Один військовий загинув від кульового поранення. Сьогодні – четверті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. У 2016 році його автомобіль підірвали серед білого дня у центрі Києва.

Також у випуску новин на 24 каналі: За добу в Україні виявили 651 нового хворого на коронавірус. 560 пацієнтів одужали, та 13 померли від ускладнень. У Києві запроваджують нове послаблення – відновлюється робота дитячих санаторіїв. Зокрема, запрацюють 6 оздоровчих заклади. У Вашингтоні сталася стрілянина. Загинула 1 людина, ще 8 – поранені. У Парижі розпочали роботу із чорними скриньками з літака МАУ. У суботу Французьке бюро з розслідувань та аналізу безпеки громадської авіації отримало бортові самописці.