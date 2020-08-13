В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 16:00 – в Донецкой области двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один воин погиб на месте, еще одного оперативно госпитализировали с ранениями. Данных о безопасности российской вакцины от коронавируса нет. Без третьей фазы клинических испытаний препарата ставить его в серийный выпуск нельзя.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Авария под Скадовском произошла, когда 45-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым микроавтобусом.

В Германии раскритиковали российскую вакцину от COVID-19.

Антирекорд заболеваемости COVID-19 на Буковине. Там за сутки вирус обнаружили у 130 человек.