У випуску новин за 13 серпня станом на 16:00 – на Донеччині двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Один воїн загинув на місці, ще одного оперативно госпіталізували з пораненнями. Даних про безпечність російської вакцини від коронавірусу немає. Без третьої фази клінічних випробувань препарату ставити його на серійний випуск не можна.

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