Выпуск новостей за 16:00: Принятие "антиколомойского" закона. Выход Рады из карантина
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 16:00 – Верховная Рада приняла в целом так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов. Верховная Рада с 18 мая выходит из карантина. Нардепы вернутся к обычному режиму работы.
Также в выпуске новостей на канале 24:
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