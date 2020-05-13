Выпуск новостей за 16:00: Принятие "антиколомойского" закона. Выход Рады из карантина

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 16:00 – Верховная Рада приняла в целом так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов. Верховная Рада с 18 мая выходит из карантина. Нардепы вернутся к обычному режиму работы.

Также в выпуске новостей на канале 24: Автобусы со всей Украины съехались на митинг в центре Киева. Перевозчики устроили акции протеста. После смягчения карантина в Южной Корее вновь зафиксировали вспышку COVID-19. Там заболели еще 119 человек. Эстония утвердила строительство первого отрезка границы с Россией.