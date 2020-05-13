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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Выпуск новостей за 16:00: Принятие "антиколомойского" закона. Выход Рады из карантина

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В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 16:00 – Верховная Рада приняла в целом так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов. Верховная Рада с 18 мая выходит из карантина. Нардепы вернутся к обычному режиму работы.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Автобусы со всей Украины съехались на митинг в центре Киева. Перевозчики устроили акции протеста.

После смягчения карантина в Южной Корее вновь зафиксировали вспышку COVID-19. Там заболели еще 119 человек.

Эстония утвердила строительство первого отрезка границы с Россией.

Теги: Правительство Шмыгаля Верховная Рада Законодательство Банки Выпуск новостей
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