Випуск новин за 16:00: Прийняття "антиколомойського" закону. Вихід Ради з карантину
У випуску новин за 13 травня станом на 16:00 – Верховна Рада ухвалила в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. Верховна Рада з 18 травня виходить з карантину. Нардепи повернуться до звичайного режиму роботи.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Автобуси з усієї України з'їхалися на мітинг в центрі Києва. Перевізники влаштували акції протесту.
Після пом'якшення карантину у Південній Кореї знову зафіксували спалах COVID-19. Там захворіли ще 119 людей.
Естонія затвердила будівництво першого відрізку кордону з Росією.
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