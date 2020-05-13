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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Випуск новин за 16:00: Прийняття "антиколомойського" закону. Вихід Ради з карантину

Випуск новин -

У випуску новин за 13 травня станом на 16:00 – Верховна Рада ухвалила в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. Верховна Рада з 18 травня виходить з карантину. Нардепи повернуться до звичайного режиму роботи.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Автобуси з усієї України з'їхалися на мітинг в центрі Києва. Перевізники влаштували акції протесту.

Після пом'якшення карантину у Південній Кореї знову зафіксували спалах COVID-19. Там захворіли ще 119 людей.

Естонія затвердила будівництво першого відрізку кордону з Росією.

Теги: Уряд Шмигаля Верховна Рада Законодавство Банки Випуск новин
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