В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 16:00 – карантин в Украине продлили до 31 августа. Меры безопасности и дальше будут адаптивными, то есть, ограничения будут сохраняться, усиливаться или отменяться в областях в зависимости от уровня заболеваемости. Руководители департаментов Укрзализныци подписали контракты с фиктивными фирмами почти на 200 миллионов гривен за последние 2 года.

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В Чикаго на похоронах произошла стрельба. Как следствие – 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Венецианская комиссия дала Украине рекомендации по законопроекту о народовластии. В выводах комиссии говорится, что в целом законопроект демократический, но некоторые положения нужно уточнить.

Правительство создало новое министерство. Оно сосредоточится на развитии промышленности, будет заниматься вопросами оборонной и высокотехнологичной отраслей. Возглавит его вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.