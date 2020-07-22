У випуску новин за 22 липня станом на 16:00 – карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Заходи безпеки і надалі будуть адаптивним, тобто, суттєві обмеження зберігатимуться, посилюватимуться або скасовуватимуться в областях залежно від рівня захворюваності. Керівники департаментів Укрзалізниці підписали контракти з фіктивними фірмами майже на 200 мільйонів гривень за останні 2 роки.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Чикаго на похоронах сталася стрілянина. Як наслідок – 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Венеціанська комісія дала Україні рекомендації щодо законопроєкту про народовладдя. У висновках комісії йдеться, що загалом законопроєкт демократичний, але деякі положення потрібно уточнити. Уряд створив нове міністерство. Воно зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей. Очолить його віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.