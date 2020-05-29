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СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 16:00: Ситуация с COVID-19 во Львове. Намерения Китая в отношении Тайваня

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 16:00 – в тройке регионов-лидеров по распространению коронавируса сейчас и Львовщина. За последние сутки там зафиксировали 50 случаев COVID-19. Китай заявил о намерениях силой аннексировать Тайвань, если тот откажется признавать над собой коммунистическую власть Пекина.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Польша переходит к новому этапу смягчения карантина 30 мая. В частности, отменят ограничения на количество людей в магазинах, а также изменятся правила ношения защитных масок.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 23 новых случая COVID-19.

В Украине более полумиллиона человек потеряли работу в связи с карантином. Это на 64% больше, чем в 2019 году.

Теги: Китай Выпуск новостей
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