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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Ситуація з COVID-19 у Львові. Наміри Китаю щодо Тайваню

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У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – в трійці регіонів-лідерів за поширенням коронавірусу нині й Львівщина. За останню добу там зафіксували 50 випадків COVID-19. Китай заявив про наміри силою анексувати Тайвань, якщо той відмовиться визнавати над собою комуністичну владу Пекіну.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Польща переходить до нового етапу пом'якшення карантину 30 травня. Зокрема, скасують обмеження на кількість людей у магазинах, а також зміняться правила носіння захисних масок.

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 23 нових випадки COVID-19.

В Україні понад пів мільйона людей втратили роботу у зв’язку із карантином. Це на 64% більше, ніж у 2019 році.

Теги: Китай Випуск новин
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