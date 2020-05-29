Випуск новин за 16:00: Ситуація з COVID-19 у Львові. Наміри Китаю щодо Тайваню
У випуску новин за 29 травня станом на 16:00 – в трійці регіонів-лідерів за поширенням коронавірусу нині й Львівщина. За останню добу там зафіксували 50 випадків COVID-19. Китай заявив про наміри силою анексувати Тайвань, якщо той відмовиться визнавати над собою комуністичну владу Пекіну.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Польща переходить до нового етапу пом'якшення карантину 30 травня. Зокрема, скасують обмеження на кількість людей у магазинах, а також зміняться правила носіння захисних масок.
У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 23 нових випадки COVID-19.
В Україні понад пів мільйона людей втратили роботу у зв’язку із карантином. Це на 64% більше, ніж у 2019 році.
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