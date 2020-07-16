Выпуск новостей за 16:00: Скандальный законопроект Бужанского. Масштабный пожар в Иране
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 16:00 – до конца сессии Рада не успеет принять скандальный законопроект Бужанского. В то же время осенью документ уже потеряет свою актуальность. В Иране вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило одновременно 7 кораблей. Огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал.
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В Нагорном Карабахе возобновились бои: под обстрелы попали пограничные поселки. Минобороны Азербайджана заявило, что армяне атаковали военных возле границы.