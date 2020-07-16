У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – до кінця сесії Рада не встигне ухвалити скандальний законопроєкт Бужанського. Водночас восени документ вже втратить свою актуальність. В Ірані спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило одночасно 7 кораблів. Вогонь вдалося загасити. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від сьогодні Укрзалізниця продаватиме квитки на усі місця у вагонах поїздів, які прямують до та з Києва. Це стосується і транзитних потягів через столицю.

Хакери зламали твіттер-акаунти відомих американців. Зокрема – Білла Гейтса, Ілона Маска, Кані Веста та навіть компанії Apple.

Українці протестують проти мовного законопроєкту Бужанського. Він передбачає відтермінування переходу шкіл з російської мови навчання на українську.

У Нагірному Карабасі поновилися бої: під обстріли потрапили прикордонні селища. Міноборони Азербайджану заявило, що вірмени атакувати військових біля кордону.