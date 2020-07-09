В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 16:00 – на Бали начали смягчать карантин. С сегодняшнего дня на острове открыли пляжи и большинство магазинов. А вот для иностранных туристов Бали откроют уже в сентябре. Вернуть русский язык в школы просили жители несуществующих сел. Конфуз произошел на заседании Конституционного суда, где рассматривали закон о функционировании украинского языка.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Активисты Greenpeace устроили необычную акцию во французской столице. Они взобрались на 80-метровый кран возле Нотр-Дама, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. В России задержали губернатора Хабаровского края. Следственный комитет обвинил чиновника в организации 2 убийств в начале 2000-х. Народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.