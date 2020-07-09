У випуску новин за 9 липня станом на 16:00 – на Балі почали пом'якшувати карантин. Відсьогодні на острові відкрили пляжі та більшість магазинів. А от для іноземних туристів Балі відкриють вже у вересні. Повернути російську мову в школи просили мешканці неіснуючих сіл. Конфуз стався на засіданні Конституційного суду, де розглядали закон про функціонування української мови.

Також у випуску новин на 24 каналі: Активісти Greenpeace влаштували незвичну акцію у французькій столиці. Вони видерлися на 80-метровий кран біля Нотр-Даму, аби привернути увагу до проблем змін клімату. В Росії затримали губернатора Хабаровського краю. Слідчий комітет обвинуватив чиновника в організації 2 убивств на початку 2000-х. Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна.