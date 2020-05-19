Выпуск новостей за 16:00: Уничтожение грузовика оккупанта. Обвал автомобильного рынка

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 16:00 – военные ВСУ уничтожили грузовик "Урал" с боеприпасами для боевиков. Видео опубликовала группа К-2 из состава 54-й бригады. Из-за пандемии в Европе обвалился автомобильный рынок. Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей.

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В Украине резко упало число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки подтвердили 260 диагнозов.

Киевский метрополитен готовится к открытию. Его должны запустить уже с 25 мая. Ждут только решения Кабмина.

Прокуроры объявили подозрение организатору убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На юго-западе Китая произошло мощное землетрясение. По меньшей мере 5 человек погибли, 23 – получили ранения.

В пригороде столицы Чили произошли столкновения между протестующими и полицией. Жители бедных районов вышли требовать поддержки власти. Из-за введенного в стране карантина многие люди потеряли работу.