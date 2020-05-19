Выпуск новостей за 16:00: Уничтожение грузовика оккупанта. Обвал автомобильного рынка
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 16:00 – военные ВСУ уничтожили грузовик "Урал" с боеприпасами для боевиков. Видео опубликовала группа К-2 из состава 54-й бригады. Из-за пандемии в Европе обвалился автомобильный рынок. Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Скандальное интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиним – это инициатива самого журналиста. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
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Киевский метрополитен готовится к открытию. Его должны запустить уже с 25 мая. Ждут только решения Кабмина.
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