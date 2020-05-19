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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Знищення вантажівки окупанта. Обвал автомобільного ринку

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 19 травня станом на 16:00 – військові ЗСУ знищили вантажівку "Урал" із боєприпасами для бойовиків. Відео опублікувала група К-2 зі складу 54-ї бригади. Через пандемію у Європі обвалився автомобільний ринок. Про це повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Скандальне інтерв'ю Дмитра Гордона із терористом Ігорем Гіркіним - це ініціатива самого журналіста. Про це в коментарі 24 каналу розповіла речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

В Україні різко впала кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу підтвердили 260 діагнозів.

Київський метрополітен готується до відкриття. Його мають запустити вже з 25 травня. Чекають лише рішення Кабміну.  

Прокурори оголосили підозру організатору вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.

На південному заході Китаю стався потужний землетрус. Щонайменше 5 людей загинули, 23 – дістали поранення.

У передмісті столиці Чилі сталися сутичкі між протестувальниками та поліцією. Мешканці бідних районів вийшли вимагати підтримки влади. Через запроваджений в країні карантин багато людей втратили роботу. 

Теги: Україна – Росія Випуск новин Війна на Донбасі Авто Збройні сили України
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