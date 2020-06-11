В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 16:00 – Святослав Вакарчук сложит мандат народного депутата. Об этом он сообщил журналистам во время брифинга. Круглосуточный домашний арест будет просить прокуратура для активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщил сам Стерненко. В СБУ ему вручили подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Тернопольщине и Ровенщине выпал град внушительных размеров. Грузинское министерство иностранных дел планирует вызвать украинского посла Игоря Довлатова. Все из-за комментариев Михаила Саакашвили по подготовке к парламентским выборам в Грузии. В СМИ сообщают, что Иран согласился передать черные ящики со сбитого Боинга МАУ в Париж. Количество положительных ПЦР-тестов на Львовщине за последние сутки стало рекордным – 125.