У випуску новин за 11 червня станом на 16:00 – Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата. Про це він повідомив журналістам під час брифінгу. Цілодовий домашній арешт проситиме прокуратура для активіста Сергія Стерненка. Про це повідомив сам Стерненко. У СБУ йому вручили підозру у навмисному вбивстві і носінні холодної зброї.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Тернопільщині та Рівненьщині випав град враждаюсих розмірів. Грузинське міністерство закордонних справ планує викликати українського посла Ігора Довлатова. Все через коментарі Міхеїла Саакашвілі щодо підготовки до парламентських виборів у Грузії. У ЗМІ повідомляють, що Іран погодився передати чорні скриньки зі збитого Боїнга МАУ до Парижа. Кількість позитивних ПЛР-тестів на Львівщині за останню добу стала рекордною – 125.