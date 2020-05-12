Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 16:00: Вероятное продление карантина. Массовая вакцинация от гриппа

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 16:00 – в правительстве планируют продолжить карантинные ограничения и после 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что сейчас в Украине продолжается пик заболеваемости. До 2 волны COVID-19, которая может быть уже осенью, украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Ивано-Франковске после 2 месяцев карантина заработал городской общественный транспорт.

В Виннице частные предприниматели 3 непродовольственных рынков вышли на акцию протеста.

Под домом президента Владимира Зеленского проводили пикет родственники и друзья Екатерины Гандзюк.

Теги: Денис Шмыгаль Правительство Шмыгаля Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Baltic Pipe: что известно о газопроводе, который ослабит газовую империю Кремля
сегодня , 16:01 Baltic Pipe: что известно о газопроводе, который ослабит газовую империю Кремля
Світлана Попова
Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
сегодня , 15:00 Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
СерпомПо
Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
7 мая , 22:55 Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
Ростислав Струтинський