Выпуск новостей за 16:00: Вероятное продление карантина. Массовая вакцинация от гриппа

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 16:00 – в правительстве планируют продолжить карантинные ограничения и после 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что сейчас в Украине продолжается пик заболеваемости. До 2 волны COVID-19, которая может быть уже осенью, украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Ивано-Франковске после 2 месяцев карантина заработал городской общественный транспорт. В Виннице частные предприниматели 3 непродовольственных рынков вышли на акцию протеста. Под домом президента Владимира Зеленского проводили пикет родственники и друзья Екатерины Гандзюк.