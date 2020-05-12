Выпуск новостей за 16:00: Вероятное продление карантина. Массовая вакцинация от гриппа
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 16:00 – в правительстве планируют продолжить карантинные ограничения и после 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что сейчас в Украине продолжается пик заболеваемости. До 2 волны COVID-19, которая может быть уже осенью, украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В Ивано-Франковске после 2 месяцев карантина заработал городской общественный транспорт.
В Виннице частные предприниматели 3 непродовольственных рынков вышли на акцию протеста.
Под домом президента Владимира Зеленского проводили пикет родственники и друзья Екатерины Гандзюк.
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