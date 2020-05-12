Випуск новин за 16:00: Ймовірне продовження карантину. Масова вакцинація від грипу
У випуску новин за 12 травня станом на 16:00 – в уряді планують продовжити каарнтинні обмеження і після 22 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що нині в Україні саме триває пік захворюваності. До 2 хвилі COVID-19, яка може бути вже восени, українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Івано-Франківську після 2 місяців карантину запрацював міський громадський транспорт.
У Вінниці приватні підприємці 3 непродовольчих ринків вийшли на акцію протесту.
Під будинком президента Володимира Зеленського пікетували родичі та друзі Катерини Гандзюк.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:57 Всеукраїнська школа онлайн шостий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Розтини просто неба та сміттєві мішки на ногах: жахливі умови медиків у боротьбі з COVID-1917:43
-
Через заяви про "львівських фашистів" депутати поскаржилися на Киву в СБУ та прокуратуру17:36
-
Став більш жорстким, – в ОП розповіли, як змінився Зеленський за час президентства17:35
-
блогЖадібність Путіна призведе до катастрофи