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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 16:00: Ймовірне продовження карантину. Масова вакцинація від грипу

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У випуску новин за 12 травня станом на 16:00 – в уряді планують продовжити каарнтинні обмеження і після 22 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що нині в Україні саме триває пік захворюваності. До 2 хвилі COVID-19, яка може бути вже восени, українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також у випуску новин на 24 каналі

В Івано-Франківську після 2 місяців карантину запрацював міський громадський транспорт.

У Вінниці приватні підприємці 3 непродовольчих ринків вийшли на акцію протесту.

Під будинком президента Володимира Зеленського пікетували родичі та друзі Катерини Гандзюк.

Теги: Денис Шмигаль Уряд Шмигаля Випуск новин
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