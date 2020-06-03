В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 16:00 – с 5 июня Украина восстанавливает внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное. Об этом на заседание правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Пешеходы теперь тоже будут платить за нарушение правил дорожного движения. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали 277 народных депутатов.

Также в выпуске новостей на канале 24: 3 июня в страну могут въезжать иностранцы, но принимают только граждан ЕС. Очередную порцию материалов Гео Лерос передал НАБУ. На этот раз нардеп "Слуги народа" передал сведения, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупционной деятельности главы Офиса Президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Участнице боевых действий и фигурантке дела убийства журналиста Павла Шеремета Инне Грищенко следователи препятствуют в прохождении медкомиссии.