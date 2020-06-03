У випуску новин за 3 червня станом на 16:00 – з 5 червня Україна відновлює внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне. Про це на засідання Уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Пішоходи тепер теж платитимуть за порушення правил дорожнього руху. За відповідний законопроєкт сьогодні проголосували 277 народних депутатів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Від 3 червня до країни можуть в'їжджати іноземці, але приймають наразі лише громадян ЄС. Чергову порцію матеріалів Гео Лерос передав до НАБУ. Цього разу нардеп "Слуги народу" передав відомості, які, за його словами, свідчать про корупційну діяльність глави Офісу Президента Андрія Єрмака, його кума нардепа Миколи Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Учасниці бойових дій та фігурантці справи вбивства журналіста Павла Шеремета Інні Грищенко слідчі перешкоджають у проходженні медкомісії.