В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 16:00 – в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область. Такое предположение высказал экс-командующий военных сил США в Европе Бен Ходжес. 30 копий нелегальных баз данных изъяли правоохранители в ходе спецоперации "Дата". Речь идет о масштабной утечке персональных данных украинцев через Телеграмм-бот.

Також у випуску новин на 24 каналі: Албанія, США, Ірландія та Сербія готові приймати українців без обмежень на кордоні. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання нардепки та голови комітету з питань соцполітики Галини Третьякової про "неякісних дітей". В Росії почали голосувати за обнулення президентських термінів Володимира Путіна.