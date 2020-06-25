У випуску новин за 25 червня станом на 16:00 – у вересні Росія може вторгнутися до Херсонської області. Таке припущення висловив екс-командувач військових сил США в Європі Бен Ходжес. 30 копій нелегальних баз даних вилучили правоохоронці під час спецоперації "Дата". Йдеться про масштабний витік персональних даних українців через Телеграм-бот.

Також у випуску новин на 24 каналі: Албанія, США, Ірландія та Сербія готові приймати українців без обмежень на кордоні. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання нардепки та голови комітету з питань соцполітики Галини Третьякової про "неякісних дітей". В Росії почали голосувати за обнулення президентських термінів Володимира Путіна.