В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 16:00 – международные перевозчики возобновляют перелеты в Украину. Turkish Airlines прибавили Киев, Одессу и Львов в обновленный график полетов с 1 июля. Вчера RyanAir и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев. В Украину возвращается жесткий карантин. Впрочем меры будут силивать локально – в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Гааге полиция применила водометы и конные подразделения, чтобы разогнать демонстрацию против карантина. Владимир Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина. Кроме того, он заплатит штраф и за кафе, где это произошло. Правительство КНДР планирует распространить 12 миллионов пропагандистских листовок на территорию Южной Кореи.